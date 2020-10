Napoli, scene di guerriglia e proteste contro le misure Covid

Centinaia di persone sono scese in strada a Napoli per manifestare davanti alla sede della Regione Campania contro il coprifuoco e contro l'ipotesi di lockdown . Ci sono stati scontri con la polizia in tenuta antisommossa, lancio di lacrimogeni da entrambe le parti, bombe carta e petardi. Diversi gli striscioni contro De Luca ("Tu ci chiudi, tu ci paghi") e il governo. "A salute è 'a prima cosa ma senza soldi non si cantano messe", recita un altro striscione.

La protesta violenta vede protagonisti manifestanti, quasi tutti giovani e a volto coperto da mascherine: non si tratta dei commercianti e piccoli imprenditori che hanno protestato pacificamente in queste ore a Napoli e Salerno contro le misure restrittive, ma di giovani che hanno risposto a un tamtam partito via social dopo l'annuncio del lockdown regionale fatto dal governatore De Luca .

Al centro di via generale Orsini, all'ingresso posteriore della Regione, un cassonetto dei rifiuti è stato dato alle fiamme. Il corteo di diverse centinaia di persone, quasi tutti giovani, ha attraversato tutto il centro storico di Napoli e si è diretto verso la sede della Regione.

Momenti di fortissima tensione tra manifestanti e forze dell'ordine in via Santa Lucia, alle spalle della sede della Regione. Sono state lanciate bombe carta e fumogeni verso gli agenti. Colpita anche una camionetta dei carabinieri. Il corteo è vietato dall'ordinanza regionale in vigore.

Fumogeni contro sede della Regione Scene di guerriglia urbana davanti al palazzo della Regione. I manifestanti sono riusciti a superare lo sbarramento delle forze dell'ordine e in centinaia hanno lanciato petardi e accendendo fumogeni davanti al palazzo mentre le forze dell'ordine rispondono con un fitto lancio di lacrimogeni.

Proteste a Salerno, commercianti in piazza Commercianti in piazza anche a Salerno. "Fino a pochi giorni fa i politici ci cercavano per avere i voti, ora al primo ostacolo ci rinchiudono e ci abbandonano", dicono i commercianti radunati in piazza Amendola.