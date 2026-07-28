1.073 eventi meteo estremi

Cambiamento climatico, un comune costiero su due colpito da eventi estremi negli ultimi 15 anni

Legambiente:" Serve un Piano nazionale specifico per le coste"

28 Lug 2026 - 09:48
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Salgono a 308 i comuni costieri, pari al 48% del totale, colpiti da 1.073 eventi meteo estremi dal 2010 al 2026. Allagamenti, trombe d'aria e mareggiate gli eventi più frequenti. Questo quanto emerge dal nuovo rapporto "Spiagge" di Legambiente e dell'Osservatorio "Città clima". L'analisi racconta di come ormai non sia più solo il caldo record a pesare tanto che in Italia comuni costieri e spiagge sono sempre più minacciati dalla crisi climatica e da eventi meteo estremi che amplificano il fenomeno dell'erosione dei lidi. All'Italia - dice Legambiente - serve "un Piano nazionale specifico per le coste", e soprattutto "fare prevenzione e smetterla di rincorrere le emergenze".

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Negli ultimi cinque anni - viene spiegato - c'è stato un'impennata delle mareggiate (+550%) e delle raffiche di vento (+80%). Il Sud Italia è l'area più colpita con Sicilia (232), Puglia (136) e Calabria (104). Tra le città, Genova (50), Bari (44) e Palermo (38) registrano più eventi meteo estremi. In Italia - osserva Legambiente - manca "un Piano nazionale di adattamento specifico per le coste. In Europa, meglio di noi fanno Spagna e Inghilterra dotate già da anni di strategie ad hoc e il Belgio con interventi contro le inondazioni".

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È per questo che Legambiente indirizza "al governo sei proposte per una gestione sostenibile delle aree costiere" e tra le priorità mette lo stanziamento delle risorse per attuare il Piano di adattamento ai cambiamenti climatici e la definizione di un Piano nazionale per l'adattamento delle coste.

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