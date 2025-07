Catania, torturato perché mancano soldi dello spaccio di droga: tre arresti

I carabinieri di Catania hanno arrestato tre persone per aver torturato un uomo, punendolo per un ammanco di soldi provenienti dallo spaccio di droga. Il 25enne Cristian Rungo, 25 anni, il 35enne Paolo Simone Scuderi e il 22enne Orazio Guerino hanno rinchiuso l'uomo in una stalla, legandolo a una sedia e picchiandolo con un frustino e a mani nude, per poi rasargli i capelli e le sopracciglia. Le violenze, risalenti al 29 maggio, sono state immortalate in una serie di video acquisiti dagli inquirenti.