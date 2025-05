Catania, dipendenti di un supermercato sfruttati: alcuni erano pagati 1,6 euro l'ora | Due arresti

Per l'accusa, i lavoratori sfruttati hanno accettato di essere impiegati per molte più ore, rispetto a quelle contrattualizzate, per necessità di guadagnare. Cioè "in ragione dello stato di bisogno in cui versavano, in virtù della situazione di grave difficoltà economica tale da limitarne la libertà di autodeterminazione, non avendo nessun'altra valida alternativa, non godendo delle ferie maturate e fruendo di soli due riposi settimanali al mese".