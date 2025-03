Torna lo youtuber Vito Loiacono dopo il tragico incidente di Casal Palocco: ora fa video dove mangia cibo per gatti

Dopo un periodo di silenzio, Vito Loiacono è tornato a produrre contenuti per il web. Ha inaugurato un nuovo canale YouTube chiamato "Game House", gestito dalla "What The Factory". Le sue nuove sfide, tuttavia, hanno suscitato polemiche. In uno dei video più discussi, Loiacono si cimenta nel mangiare cibo per gatti, mostrando evidenti segni di disgusto. Un'altra controversa performance lo vede spostare di nascosto un'auto, simulando un furto, per poi rivelare lo scherzo al proprietario. Il ritorno di Loiacono sulla scena social non è stato accolto positivamente da tutti. Molti utenti hanno espresso critiche severe, ricordando il tragico incidente di Casal Palocco. Commenti come "No, fermo, non guidare che l’ultima volta non è andata tanto bene" evidenziano la difficoltà del pubblico nel dimenticare quanto accaduto. Alcuni hanno anche sottolineato la somiglianza tra le nuove location dei video e quelle utilizzate dai "The Borderline", alimentando ulteriori polemiche.