Caro carburanti, il trasporto sanitario lancia l'allarme: "La situazione preoccupa, ma nessuna sospensione dei servizi"

Questo passo metterebbe in crisi anche il valore sociale delle attività sanitarie. "Noi svolgiamo tanti servizi, specialmente nelle aree più isolate e periferiche: per esempio, accompagniamo le persone a fare la spesa, consegniamo i farmaci a domicilio… Servizi che vogliamo continuare a mantenere, motivo per cui siamo pronti a tutto per aiutare le nostre associazioni in prima linea, perché sono servizi che hanno un forte impatto soprattutto a livello sociale. In alcuni casi siamo in perdita, ma le nostre realtà, ci tengo a evidenziarlo, sono molto legate al territorio e alle loro comunità. È chiaro che dal punto di vista politico questa cosa non è corretta, ma dal punto di vista umano siamo veramente orgogliosi di questa nostra identità. Perché non vorremmo mai dover dire a qualcuno che non siamo in grado di accompagnarlo in ospedale, oppure mettere un soggetto fragile nelle condizioni di rinunciare al servizio perché non è in grado di sostenerlo economicamente". E ancora: "Togliere un servizio di questo tipo, che per qualche realtà territoriale è fondamentale, pesa molto di più, dal punto di vista sociale, che togliere un'ambulanza a Milano nelle fasce diurne".