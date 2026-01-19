Carabinieri, al via la seconda edizione di Arma 1814 Ski Challenge

La seconda edizione di Arma 1814 Ski Challenge sarà caratterizzata da un ricco palinsesto di eventi pubblici e dalla presenza di numerosi assetti dell’arma dei carabinieri. Sarà presente anche una rappresentanza del 4° reggimento carabinieri a cavallo e la celebre autoradio Alfa Romeo Giulia. Ci sarà inoltre l’esibizione aerea dell’elicottero AW 139. Il 30 gennaio si svolgerà la suggestiva fiaccolata notturna dei carabinieri sciatori in località Freina.