Carabinieri, al via la seconda edizione di Arma 1814 Ski Challenge

Dal 23 gennaio al primo febbraio torna a Selva di Val Gardena Arma 1814 Ski Challenge la manifestazione che ha trasformato la più complessa esercitazione alpina dell’arma dei carabinieri in una manifestazione sportiva. Questa nuova edizione prevederà eventi dedicati al grande pubblico ed una gara di sci unica nel suo genere.
La manifestazione sportiva è organizzata da Difesa Servizi s.p.a., la società in house del ministero della Difesa che si occupa della valorizzazione degli asset del dicastero, in collaborazione con l’arma dei carabinieri con l’obiettivo di celebrarne i valori, mettendo in luce le capacità dei carabinieri in ambiente montano e diffondere l’attenzione, il rispetto e l’impegno per la sostenibilità, la sicurezza e la tutela del patrimonio naturale, anche in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 durante le quali i carabinieri assicureranno la cornice di sicurezza ed un supporto logistico.
Arma 1814 Ski Challenge vedrà protagonisti i carabinieri in una serie di competizioni sciistiche che spaziano dalle esercitazioni di tiro ai corsi di sicurezza in ambiente montano. Saranno infatti 200 i carabinieri in gara che si sfideranno dal 28 al 31 gennaio sulle piste di Selva di Val Gardena. Gareggeranno anche gli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa “GSPD”, per un totale complessivo di circa 250 atleti.
La seconda edizione di Arma 1814 Ski Challenge sarà caratterizzata da un ricco palinsesto di eventi pubblici e dalla presenza di numerosi assetti dell’arma dei carabinieri. Sarà presente anche una rappresentanza del 4° reggimento carabinieri a cavallo e la celebre autoradio Alfa Romeo Giulia. Ci sarà inoltre l’esibizione aerea dell’elicottero AW 139. Il 30 gennaio si svolgerà la suggestiva fiaccolata notturna dei carabinieri sciatori in località Freina.
La manifestazione si svilupperà in un’area molto estesa che coinvolge i comuni di Selva di Val Gardena, San Candido, Ortisei, Santa Cristina e Cortina, che, insieme alla Provincia autonoma di Bolzano, sono partner istituzionali dell’iniziativa che può contare anche sul sostegno del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. L’evento gode del patrocinio del Coni e della Federazione Italiana Sport Invernali.