Livigno, sciatore stroncato da infarto

All'origine dell'improvviso decesso potrebbe esserci il gelo artico con temperature di oltre 20 gradi sotto zero
Malore fatale sulle piste da sci della ski-area Valandrea di Livigno (Sondrio) per un turista di 68 anni, residente a Montevecchia (Lecco), che al termine di una discesa sul pendio, si è accasciato sulla neve. A nulla sono valsi i tentativi di rianimare lo sciatore lecchese, stroncato da un probabile infarto. All'origine dell'improvviso decesso potrebbe esserci il gelo artico con temperature di oltre 20 gradi sotto zero.