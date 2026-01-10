Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
ipotesi freddo record

Livigno, sciatore stroncato da infarto

All'origine dell'improvviso decesso potrebbe esserci il gelo artico con temperature di oltre 20 gradi sotto zero

10 Gen 2026 - 22:07
© Livigno NEXT

© Livigno NEXT

Malore fatale sulle piste da sci della ski-area Valandrea di Livigno (Sondrio) per un turista di 68 anni, residente a Montevecchia (Lecco), che al termine di una discesa sul pendio, si è accasciato sulla neve. A nulla sono valsi i tentativi di rianimare lo sciatore lecchese, stroncato da un probabile infarto. All'origine dell'improvviso decesso potrebbe esserci il gelo artico con temperature di oltre 20 gradi sotto zero.

livigno