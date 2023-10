Campi Flegrei, prosegue lo sciame sismico: avvertito anche a Napoli | Rilevate 8 scosse di terremoto

Nessun danno a persone o cose al momento è stato segnalato in relazione al terremoto di magnitudo 3.6 che si è verificato alle 12:36 nell'area dei Campi Flegrei. L'Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell'Ingv, ha localizzato l'epicentro della scossa nella zona della Solfatara a una profondità di 1,86 km. La scossa, che rientra in uno sciame sismico tuttora in corso, è stata particolarmente avvertita nei comuni flegrei di Pozzuoli e Bacoli e, con minore intensità, nei quartieri della zona occidentale di Napoli. L'Amministrazione comunale di Pozzuoli "segue l'evolversi della sequenza sismica in atto insieme alla protezione civile" e fa sapere che fornirà "successivi aggiornamento fino alla conclusione del fenomeno".