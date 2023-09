Napoli, scossa di terremoto di magnitudo 4.2 ai Campi Flegrei

Molte persone sono scese in strada. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose

La scossa più forte è stata di magnitudo 4.2, si è verificata alle ore 3.35 ed è stata avvertita in maniera chiara in alcuni quartieri del capoluogo partenopeo. L'ipocentro è stato localizzato a circa 3 km di profondità. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.

A Napoli - da Fuorigrotta al Vomero, dalla Riviera di Chiaia a Capodimonte - in molti sono stati svegliati dal movimento tellurico durato diversi secondi oltre che dalle sirene degli allarmi che si sono messe in azione. Molte persone sono scese in strada. La scossa di magnitudo 4.2 è stata preceduta nella serata di martedì da altre due scosse: una alle 23.36 di magnitudo 2.0 e una alle 22.49 di magnitudo 2.2. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, quella delle 3.35 è stata la scossa più forte registrata nell'area negli ultimi 39 anni.

Protezione civile: "Nessun danno" - La scossa di terremoto di magnitudo 4.2 registrata nella notte nell'area dei Campi Flegrei è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche non sono stati segnalati danni. È quanto fa sapere la protezione civile in una nota. "In seguito all'evento la sala Situazione Italia del dipartimento della protezione civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile", si legge nella nota.