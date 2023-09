Terremoto a Napoli, sciame sismico ai Campi Flegrei: magnitudo superiore a 3

Il sisma, registrato a una profondità di 1,7 chilometri, è stato avvertito in tutto il circolo vesuviano e anche in Molise. Panico e gente in strada a Posillipo, Fuorigrotta e Vomero

Al momento non ci sono segnalazioni di danni, anche se si sono verificate scene di panico con gente in strada . È seguito uno sciame sismico ai Campi Flegrei , con una prima scossa di magnitudo superiore a 3 (circa 3.8) registrata alla profondità di 1,7 chilometri. Le zone partenopee in cui lo sciame è stato avvertito maggiormente sono Posillipo, Fuorigrotta e Vomero .

Il sisma è stato avvertito in tutto il circolo urbano del Vesuvio, in Comuni come Portici e San Giorgio a Cremano, oltre che nelle città della zona flegrea come Pozzuoli e Quarto, e nell'area a nord di Napoli (Villaricca, Mugnano e Marano). Scossa segnalata anche dal sismografo di Campobasso, in Molise.