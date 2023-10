Dl Campi Flegrei, in piano previsto esodo degli abitanti e sicurezza degli edifici vulnerabili

Nel dl Campi Flegrei sono previsti quattro punti salienti sui quale si stanno valutando le coperture finanziarie per capire se il testo potrà approdare già giovedì nel Consiglio dei ministri.

Il decreto contempla un piano di esodo in caso di grave bradisismo e uno per valutare la vulnerabilità degli edifici, allo scopo di capire su quali strutture intervenire. Ma anche il potenziamento delle strutture di Protezione civile e un piano per la comunicazione che coinvolgerà anche le scuole.