Terremoto ai Campi Flegrei, le immagini dalle zone più colpite

Continua la paura del terremoto nella zona dei Campi Flegrei, dove nella serata di lunedì 2 ottobre è stata registrata una nuova scossa di magnitudo 4.0 alle 22:08 con epicentro localizzato in zona Pisciarelli, al confine tra i comuni di Napoli e Pozzuoli, alla profondità di 2,6 km.

Molte persone si sono riversate in strada per la paura e alcuni hanno deciso di passare la notte in auto e in alcune zone i calcinacci hanno ricoperto le strade. A "Mattino Cinque News" un residente della zona racconta la difficile convinenza con la situazione sismica che stanno vivendo in queste settimane i Campi Flegrei: "Ieri è stata paura totale - ha spiegato l'uomo -, non è solo un giorno ma tutte le sere ormai dobbiamo prepararci. Ho sentito un forte boato, ci stiamo abituando ma non ce la facciamo. Stanotte sono rimasto in strada fino alle 5 del mattino prima di rientrare in casa".