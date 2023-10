Terremoto, scossa di magnitudo 4.0 ai Campi Flegrei: avvertita anche a Napoli

Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei. In particolare una nuova scossa di magnitudo 4.0 è stata registrata alle 22:08 con epicentro localizzato in zona Pisciarelli, al confine tra i comuni di Napoli e Pozzuoli, alla profondità di 2.6 km.

Lo rende noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il terremoto è stato avvertito distintamente a Napoli dove alcune persone, per lo spavento, si sono riversate in strada. Segnalazioni sono arrivate da vari punti del capoluogo campano, sia nella zona collinare del Vomero sia sul lungomare, a Posillipo e nelle aree del centro a ridosso di piazza del Plebiscito. Non si hanno, al momento, segnalazioni di danni.