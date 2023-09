Campi Flegrei (Napoli), Ingv: "Sismicità in aumento, non vediamo la fine"

Sul fenomeno del bradisismo e del rischio sismico nei Campi Flegrei (Napoli) è intervenuto Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Invg).

"La nostra preoccupazione è legata sia alla sismicità sia al fatto che queste temperature in particolari località potrebbero dare origine a piccole esplosioni freatiche che non sono eruzioni di magma, ma è acqua che in questo stadio super critico può dare delle esplosioni", ha detto in audizione alla Camera, per poi aggiungere: "Considerato che negli ultimi mesi la sismicità non fa altro che aumentare, in questo momento non vediamo la fine. Può darsi che arrivi rapidamente come può darsi che invece l'evoluzione possa essere ancora più dirompente".