liberato dai vigili del fuoco

Bolzano, ladro tenta di fuggire ma manda in blocco l'ascensore: 50mila euro di danni

L'episodio a Palazzo Campofranco: il malvivente ha danneggiato la pulsantiera mandando in blocco l'impianto. A scoprirlo è stato il custode insospettito dalle telecamere

16 Nov 2026 - 16:34
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Pochi vestiti rubati in una lavanderia e poi la fuga, finita male visto che il ladruncolo è rimasto intrappolato nell'ascensore del palazzo e nel tentativo di liberarsi lo ha danneggiato fino a farlo bloccare. È stato necessario l'intervento dei pompieri che, per liberare l'uomo, hanno dovuto tagliare il soffitto dell'ascensore. I danni complessivi sono stimati in 50mila euro

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Il furto in lavanderia nel palazzo

 La vicenda, raccontata in queste ore dal Corriere della Sera, è accaduta a Bolzano nella serata di giovedì 12 novembre. Erano quasi le 23 quando il custode di Palazzo Campofranco è stato allertato da due giovani che denunciavano la scomparsa dei loro vestiti dalla lavanderia a gettoni che si trova al piano -2 dello stabile.

Il custode si accorge del ladro

  Il custode, dopo aver controllato le immagini delle telecamere di videosorveglianza si è accorto della presenza di un soggetto che si era allontanato dal negozio con un borsone andando in direzione dell'ascensore. A quel punto ha allertato le forze dell'ordine e con loro ha perlustrato il palazzo riuscendo a ritrovare la refurtiva che è stata riconsegnata ai proprietari. "A quel punto la polizia se n'è andata" ha raccontato il custode al Corriere. 

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Il ladro intrappolato in ascensore

  Sembrava dunque una vicenda conclusa ma proprio il custode non era tranquillo. Non avendo visto, dalle immagini delle telecamere, il ladro uscire dallo stabile ha proseguito la sua ricerca. "Quando sono passato accanto all’ascensore ho sentito urlare "Aiuto" e ho capito che era rimasto bloccato dentro", ha raccontato al quotidiano milanese. A quel punto sul posto è di nuovo intervenuta la polizia e con loro anche i pompieri e i tecnici della società degli ascensori. 

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L'intervento dei vigili del fuoco

  Liberare il ladro non è stato affatto semplice. Nel tentativo di fuggire infatti il ladro aveva distrutto la pulsantiera dell'ascensore staccando tutti i cavi e mandandolo in blocco al piano -2 dello stabile. Per ragioni di sicurezza i vigili del fuoco non hanno potuto fare altro che tagliare il soffitto dell'ascensore, liberando così l'uomo, che ora dovrà rispondere di tentato furto e danneggiamenti. E proprio i danni sarebbero ingenti: circa 50mila euro secondo una prima stima.

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