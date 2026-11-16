Bolzano, ladro tenta di fuggire ma manda in blocco l'ascensore: 50mila euro di danni

Sembrava dunque una vicenda conclusa ma proprio il custode non era tranquillo. Non avendo visto, dalle immagini delle telecamere, il ladro uscire dallo stabile ha proseguito la sua ricerca. "Quando sono passato accanto all’ascensore ho sentito urlare "Aiuto" e ho capito che era rimasto bloccato dentro", ha raccontato al quotidiano milanese. A quel punto sul posto è di nuovo intervenuta la polizia e con loro anche i pompieri e i tecnici della società degli ascensori.