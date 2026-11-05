Si addormenta nella casa in cui ha commesso un furto: arrestato 42enne

Tuttavia, l'ingresso nella casa inabitata da parte del 42enne non è passato inosservato. Allarmata dai movimenti anomali, una vicina di casa ha avvertito le autorità che si sono presentate sul luogo dell'irruzione e del furto. Quando i carabinieri sono entrati nella proprietà, hanno trovato il 42enne ancora addormentato. Quindi lo hanno svegliato, arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo le prime ricostruzioni però ci sarebbe una storia dietro a questa vicenda. L'uomo sarebbe giunto in provincia di Arezzo per svolgere alcuni lavori nel settore edile. Avrebbe cercato un bed&breakfast per passare la notte, salvo poi introdursi abusivamente nella casa inabitata.