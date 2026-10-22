Ancona, svuota il conto all'anziana e si fa nominare erede universale: badante condannata
Raggiro milionario ai danni di una vedova 94enne: la badante aveva anche ottenuto due appartamenti sulla Riviera del Conero. Cinque anni al partner
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Per mesi ha progressivamente svuotato i conti correnti dell'anziana che assisteva, sottraendole una cifra superiore a 600mila euro. Non solo. Con l'aiuto del compagno, la donna sarebbe anche riuscita a farsi nominare erede universale, ottenendo persino due appartamenti. Il tribunale di Ancona ha condannato una badante a 6 anni, pena di 5 anni invece per il compagno. In sede civile, gli eredi della 94enne erano già riusciti a ottenere la revoca del testamento.
I conti e le polizze per 2 milioni di euro
La coppia avrebbe iniziato a mettere in atto il suo disegno criminoso a febbraio 2020. Nello spazio di poche settimane, fino a novembre dello stesso anno, la badante avrebbe prosciugato i conti correnti della vedova di un noto avvocato anconetano, presso cui prestava servizio. La assistente domiciliare non si era però fermata lì. Era infatti riuscita, tramite pressioni e convincimenti, a farsi intestare polizze sulla vita superiori al milione di euro. E a farsi nominare erede universale, ereditando così anche due abitazioni sulla Riviera del Conero. Per un valore totale di oltre 2 milioni di euro.
La decisione del giudice
A denunciare per prima l'anomalia è stata la guardia di finanza, che nel settembre 2020 aveva fatto scattare le indagini da parte della procura di Ancona. Nonostante in incidente probatorio la 94enne fosse stata definita "capace di intendere e di volere", secondo il giudice l'anziana viveva in una "condizione di particolare fragilità e vulnerabilità". E per questo, vivendo succube della sua badante, non aveva potuto prendere liberamente le decisioni contestate alla sua assistente domiciliare. L'anziana vedova è deceduta nel maggio 2025, senza vedere la sentenza di fine processo.