Ancona, svuota il conto all'anziana e si fa nominare erede universale: badante condannata

A denunciare per prima l'anomalia è stata la guardia di finanza, che nel settembre 2020 aveva fatto scattare le indagini da parte della procura di Ancona. Nonostante in incidente probatorio la 94enne fosse stata definita "capace di intendere e di volere", secondo il giudice l'anziana viveva in una "condizione di particolare fragilità e vulnerabilità". E per questo, vivendo succube della sua badante, non aveva potuto prendere liberamente le decisioni contestate alla sua assistente domiciliare. L'anziana vedova è deceduta nel maggio 2025, senza vedere la sentenza di fine processo.