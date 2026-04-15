È indagato per omicidio Mariano Pinna, l'anziano di 87 anni che nella notte aveva chiamato i carabinieri segnalando di aver trovato il corpo di Florina Florea, la 66enne di origini romene che ospitava nella sua abitazione a Selargius, Città Metropolitana di Cagliari, nel cortile della sua. L'iscrizione nel registro degli indagati, al momento, è un atto dovuto per consentire agli investigatori dell'Arma e alla procura di effettuare tutti gli accertamenti. Florea sarebbe precipitata dal terzo piano, dalla terrazza dell'abitazione dove da qualche tempo viveva con l'anziano.