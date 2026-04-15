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Una 66enne di origini romene è stata trovata senza vita nella notte a Selargius. A dare l'allarme la proprietaria dell'abitazione dove era ospite
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È indagato per omicidio Mariano Pinna, l'anziano di 87 anni che nella notte aveva chiamato i carabinieri segnalando di aver trovato il corpo di Florina Florea, la 66enne di origini romene che ospitava nella sua abitazione a Selargius, Città Metropolitana di Cagliari, nel cortile della sua. L'iscrizione nel registro degli indagati, al momento, è un atto dovuto per consentire agli investigatori dell'Arma e alla procura di effettuare tutti gli accertamenti. Florea sarebbe precipitata dal terzo piano, dalla terrazza dell'abitazione dove da qualche tempo viveva con l'anziano.
La donna è stata trovata morta nel piazzale retrostante un'abitazione, dove sarebbe precipitata dal terzo piano "in circostanze che sono tuttora oggetto di attenta ricostruzione", spiegano i carabinieri della stazione locale e della compagnia di Quartu, affiancati dagli specialisti del Ris, che hanno effettuato i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
L'allarme è stato lanciato dal proprietario dell'immobile, un pensionato di 87 anni, Mariano Pinna, con il quale la donna viveva, verosimilmente in qualità di badante. L'uomo è stato accompagnato in caserma per essere sentito dagli inquirenti. Ha nominato l'avvocato Carlo Monaldi per difenderlo.
L'autorità giudiziaria, intanto, ha disposto il trasferimento della salma di Florea all'Istituto di medicina legale dell'ospedale Brotzu di Cagliari, dove l'autopsia sarà eseguita nelle prossime ore dal professor Roberto Demontis e dalla sua équipe.