Dopo aver forzato la porta d'ingresso, il ladro senza essere notato è riuscito a entrare nel ristorante, conosciuto a Venezia per il suo progetto di ristorazione multiculturale, che coinvolge persone provenienti da diversi Paesi. Una volta dentro, si è diretto verso il bancone, dove ha prelevato il cassetto del registratore di cassa con gli spiccioli lasciati come fondo per il servizio. Non solo. Ha fatto sparire circa dieci confezioni di prodotti utilizzati per preparare lo spritz. A colpire è soprattutto ciò che il ladro ha lasciato: vini e altri liquori, compresi quelli di valore superiore, non sono stati toccati. Resta da capire se la scelta sia stata dettata da una preferenza precisa oppure dalla semplice intenzione di prendere bottiglie facilmente rivendibili o utilizzabili.