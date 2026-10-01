Venezia, rimprovera il figlio 17enne: lui lo colpisce con due fendenti

Ha rimproverato il figlio 17enne che, in tutta risposta, ha afferrato un utensile da cucina e lo ha colpito con due fendenti. È accaduto a Chioggia, in provincia di Venezia. Il padre, 61enne, è stato immediatamente soccorso in casa dal 118 e i sanitari gli hanno curato escoriazioni e ferite sul corpo. Le sue condizioni non sono gravi. Sia l'adulto che il figlio sono poi stati condotti nella caserma della città per essere interrogati.