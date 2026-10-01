Venezia, rimprovera il figlio 17enne: lui lo colpisce con due fendenti

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Ha rimproverato il figlio 17enne che, in tutta risposta, ha afferrato un utensile da cucina e lo ha colpito con due fendenti. È accaduto a Chioggia, in provincia di Venezia. Il padre, 61enne, è stato immediatamente soccorso in casa dal 118 e i sanitari gli hanno curato escoriazioni e ferite sul corpo. Le sue condizioni non sono gravi. Sia l'adulto che il figlio sono poi stati condotti nella caserma della città per essere interrogati.
L'aggressione in cucina e l'intervento dei carabinieri
Ci sarebbe una lite per futili motivi - forse una ramanzina o comunque un richiamo disciplinare del genitore - alla base della reazione violenta del minorenne. Inizialmente, si era parlato di un'aggressione con coltello. Dopo ulteriori approfondimenti da parte dei carabinieri di Chioggia, sarebbe invece stato individuato un utensile da cucina come arma del delitto. Un oggetto che, stando ai militari, non avrebbe potuto causare ferite gravi o colpire parti vitali. Il 17enne ha colpito il padre a un avambraccio e alla schiena, ma non ha neppure dovuto ricorrere alle cure in pronto soccorso. Il 61enne non sarebbe intenzionato a denunciare il figlio per quanto accaduto.