A San Giorgio di Piano

Bologna, la moto dei vicini fa troppo rumore: 40enne spara a una finestra | Denunciato

La furia cieca dopo diversi dissidi. In casa del 40enne i carabinieri hanno trovato armi, proiettili e una katana 

22 Ott 2026 - 14:47
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© Carabinieri

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Il rumore della moto dei vicini era insopportabile, ma ogni appello era caduto nel vuoto. All'ennesima occasione, un uomo ha preso il suo fucile ad aria compressa e ha aperto il fuoco contro le finestre e i muri dell'edificio adiacente. Un 40enne residente a San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna, è stato denunciato dai carabinieri. A suo carico le accuse per danneggiamento aggravato, getto pericoloso di cose e detenzione abusiva di armi. 

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La lite per il rumore della moto

 I più classici dissidi di vicinato, un epilogo che - fortunatamente - si concretizza solo di rado. È una storia di diverbi di paese quella che ha costretto i carabinieri di San Giorgio a intervenire. Secondo quanto ricostruito, il 40enne bolognese avrebbe infatti esploso alcuni colpi ad aria compressa dopo essersi lamentato, per l'ennesima volta, del rumore di una moto di grossa cilindrata usata dai vicini. 

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I colpi ad aria compressa

 A sporgere denuncia lo stesso vicino del 40enne che, mentre si trovava nell'abitazione con la famiglia, aveva sentito un forte rumore provenire dal bagno. Una volta affacciatosi dalla finestra, aveva notato che la zanzariera era danneggiata e il vetro esterno incrinato. Un secondo colpo aveva invece colpito la parete esterna.

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Il sopralluogo e le armi sequestrate

 Gli uomini dell'Arma, durante un sopralluogo nella casa del 40enne, ha sequestrato una pistola e un fucile ad aria compressa, diverse confezioni di pallini e una spada di tipo "katana" che l'uomo deteneva illegalmente. Ulteriori indagini hanno poi accertato che i danni all'abitazione sono effettivamente compatibili con proiettili di piccolo calibro, probabilmente metallici. 

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