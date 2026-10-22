Bologna, la moto dei vicini fa troppo rumore: 40enne spara a una finestra | Denunciato

Il rumore della moto dei vicini era insopportabile, ma ogni appello era caduto nel vuoto. All'ennesima occasione, un uomo ha preso il suo fucile ad aria compressa e ha aperto il fuoco contro le finestre e i muri dell'edificio adiacente. Un 40enne residente a San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna, è stato denunciato dai carabinieri. A suo carico le accuse per danneggiamento aggravato, getto pericoloso di cose e detenzione abusiva di armi.