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Il padre dell'aggressore: "Episodio scioccante e orribile". L'uomo, nella cui auto è stato rinvenuto un coltello a serramanico, è stato fermato da alcuni passanti e arrestato
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Helen Haines era un'amica di famiglia da 20 anni e forse, anche per questo, l'episodio è ancora più "scioccante e orribile". A definirlo così è il padre di Brendan Nugent, l'uomo che ha investito la deputata federale indipendente australiana. La 65enne, colpita intenzionalmente da un'auto a Wangaratta - città situata nel Nord-Est dello Stato di Victoria, a circa 230 km da Melbourne - ha perso una gamba e rischia di perdere anche l'altra.
L'episodio è avvenuto lunedì, 19 ottobre, mentre la deputata si trovava fuori dal suo ufficio elettorale. La donna stava scaricando del materiale dal bagagliaio della sua auto, vicino al suo ufficio in Murphy Street, quando è stata investita da un fuoristrada. L'uomo alla guida del Suv è stato bloccato da un negoziante con l'aiuto di altri passanti. La polizia del Victoria ha arrestato l'aggressore e ha dichiarato di aver trovato un coltello a serramanico all'interno della sua auto. Sono in corso indagini per accertare se si sia trattato di un atto intenzionale.
Il primo ministro, Anthony Albanese, ha tenuto una conferenza stampa durante la quale ha espresso i suoi auguri di pronta guarigione alla deputata: "I nostri pensieri sono rivolti a Helen, alla sua famiglia, ai suoi amici, al suo team e alla sua comunità in questo momento estremamente difficile. Preghiamo per la sua completa guarigione. Voglio ringraziare i soccorritori per il loro straordinario lavoro. È in corso un'importante indagine di polizia e posso confermare che un sospettato è in custodia", ha dichiarato il premier. "La polizia federale australiana, la polizia dello Stato di Victoria e l'Asio stanno collaborando. La squadra antiterrorismo congiunta è stata attivata, ma il movente non è ancora noto". Albanese ha poi parlato di "un attacco mirato". Il reverendo Clarence Bester ha acceso una candela durante una veglia per la donna, presso la Cattedrale anglicana della Santissima Trinità.
Haines, membro del vasto collegio elettorale di Indi, nel nord-est dello stato di Victoria - che comprende Wodonga, Wangaratta e Benalla - è stata eletta per la prima volta al parlamento federale nel 2019. Figura di spicco nel settore della sanità rurale, si è formata come infermiera e ostetrica, diventando in seguito caposala di un ospedale infermieristico a Chiltern e poi responsabile dei servizi di ostetricia presso l'ospedale di Wangaratta. Haines ha conseguito un master in sanità pubblica e un dottorato di ricerca in scienze mediche. "La mia formazione infermieristica guida il mio lavoro. Come infermiera e ostetrica, sono al fianco delle persone nei loro momenti più gioiosi e più difficili. Questo mi ha insegnato che la vita è preziosa, che tutti meritano dignità e rispetto, che una buona politica inizia con l'ascolto e - come ricercatrice nel campo della salute - che i fatti contano", ha scritto Haines sul suo sito web.
Nugent, 43 anni, è un attivista di lunga data per la tutela delle foreste nel Nord-Est dello Stato. Gli ambientalisti che hanno collaborato con lui diversi anni fa si sono detti sconvolti dal suo arresto.