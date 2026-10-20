Haines, membro del vasto collegio elettorale di Indi, nel nord-est dello stato di Victoria - che comprende Wodonga, Wangaratta e Benalla - è stata eletta per la prima volta al parlamento federale nel 2019. Figura di spicco nel settore della sanità rurale, si è formata come infermiera e ostetrica, diventando in seguito caposala di un ospedale infermieristico a Chiltern e poi responsabile dei servizi di ostetricia presso l'ospedale di Wangaratta. Haines ha conseguito un master in sanità pubblica e un dottorato di ricerca in scienze mediche. "La mia formazione infermieristica guida il mio lavoro. Come infermiera e ostetrica, sono al fianco delle persone nei loro momenti più gioiosi e più difficili. Questo mi ha insegnato che la vita è preziosa, che tutti meritano dignità e rispetto, che una buona politica inizia con l'ascolto e - come ricercatrice nel campo della salute - che i fatti contano", ha scritto Haines sul suo sito web.