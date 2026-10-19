Albania, Rama ai poliziotti: "2.500 euro per attività contro proteste"

Il primo ministro albanese Edi Rama ha annunciato un premio di 2.500 euro per ogni agente di polizia in prima linea durante le proteste degli ultimi giorni. Rama ha inoltre dichiarato che a partire da gennaio ci sarà un significativo aumento degli stipendi per gli agenti di polizia. Durante l'incontro con le forze di polizia, dopo sei giorni di proteste accompagnate da atti di violenza, il capo del governo albanese ha elogiato l'impegno e il sacrificio degli agenti sul campo, riferisce RTSH, la radiotelevisione pubblica albanese.
"Per i vostri sacrifici"
Rama ha inoltre sottolineato che l'importo di 2.500 euro sarà lo stesso per tutto il personale impegnato di prima linea, senza differenze in base al livello salariale. "Dal 1° gennaio, il vostro stipendio aumenterà significativamente. Per tutti i sacrifici, il coraggio e soprattutto per la dignità con cui state affrontando questa situazione, metteremo a vostra disposizione un importo di 2.500 euro per ogni dipendente in prima linea, perché non solo siete sotto stress, ma avete anche bisogno di sostenere spese extra in questo momento e abbiamo deciso di non fare distinzioni. Non abbiamo calcolato l'importo in base allo stipendio, ma è la stessa cifra per tutti", ha dichiarato Rama.