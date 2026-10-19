Albania, Rama ai poliziotti: "2.500 euro per attività contro proteste"

Rama ha inoltre sottolineato che l'importo di 2.500 euro sarà lo stesso per tutto il personale impegnato di prima linea, senza differenze in base al livello salariale. "Dal 1° gennaio, il vostro stipendio aumenterà significativamente. Per tutti i sacrifici, il coraggio e soprattutto per la dignità con cui state affrontando questa situazione, metteremo a vostra disposizione un importo di 2.500 euro per ogni dipendente in prima linea, perché non solo siete sotto stress, ma avete anche bisogno di sostenere spese extra in questo momento e abbiamo deciso di non fare distinzioni. Non abbiamo calcolato l'importo in base allo stipendio, ma è la stessa cifra per tutti", ha dichiarato Rama.