Treviso, 11enne costretto ad alzarsi all'alba per pulire la stalla, insultato e preso a cinghiate: chiesti sei anni per il padre padrone

L'episodio ha portato all'intervento tempestivo dei carabinieri che il giorno dopo sono arrivati nell'abitazione della famiglia e hanno arrestato il padre per maltrattamenti. L'uomo è stato messo agli arresti domiciliari (misura che gli è stata tolta pochi giorni dopo), la madre è stata denunciata. Il ragazzino invece è stato trasferito in una comunità protetta dove tuttora risiede e va scuola. Poi l'avvio del processo che ha portato ora alle richieste di condanna: 6 anni per il padre e tre anni e sei mesi per la madre.