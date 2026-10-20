Colpo grosso alla Reggia di Venaria, svaniscono nel nulla 26 orologi da taschino: furto da 150mila euro

Il colpo sarebbe stato talmente rapido da non permettere l'intervento del servizio di vigilanza. I sensori si sono attivati ed è entrato in azione l'allarme sonoro, collegato a una centrale. Uno degli addetti si sarebbe precipitato in poco tempo nella camera d'udienza del Duca di Savoia, ma la teca degli orologi era ormai completamente vuota. Intatta invece quella delle tabacchiere d'epoca. Ora le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Venaria e del comando provinciale di Torino e agli esperti del Nucleo tutela patrimonio culturale. Secondo gli inquirenti, è possibile che i rapinatori abbiano agito su commissione. Di chi e perché è ancora però tutto da chiarire.