Pesaro, rifiuta la escort perché diversa da quella in foto: 50enne minacciato e rapinato

La vicenda sarebbe iniziata quando il cinquantenne aveva cercato una escort attraverso internet, tra social network e chat. La scelta era ricaduta su una giovane di 29 anni, sudamericana e residente a Pesaro, nella zona mare. Dopo averla contattata e aver concordato prezzo e modalità dell'incontro, l'uomo si era presentato nella sua abitazione in pieno giorno, all'ora di pranzo. Una volta arrivato, però, il cliente si sarebbe accorto che l'aspetto della donna non corrispondeva a quello mostrato nelle fotografie pubblicate online. Deluso aveva quindi deciso di rinunciare al rapporto e di andarsene senza usufruire della prestazione. La donna, spiega Il Corriere Adriatico, avrebbe comunque preteso un pagamento per il disturbo e per la chiamata. Il cinquantenne, ritenendosi ingannato dalle immagini, si sarebbe però rifiutato di consegnarle denaro. La discussione avrebbe preso una piega diversa quando nell'abitazione è comparso un secondo uomo, l'ecuadoriano di 23 anni.