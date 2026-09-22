OPERAZIONE DEI CARABINIERI

Pesaro, preparavano molotov: perquisizioni e sequestri a quattro giovanissimi

Secondo quanto rilevato dai militari dell'Arma gli indagati sarebbero vicini a collettivi locali composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti

22 Set 2026 - 07:28
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Perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano molotov. Il provvedimento, emesso dalla procura di Pesaro, è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro e Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio. Ai quattro soggetti, due dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, le indagini coordinate dalla procura di Pesaro sono arrivate dopo una "costante attività di monitoraggio del territorio nonché dei siti d'area e profili social collegati". 

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Gli accertamenti sui giovani

 Dagli accertamenti sui giovani è emerso che nel mese di febbraio avrebbero "realizzato diverse bottiglie incendiarie del tipo Molotov, la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata a Pesaro all'interno di un capannone industriale in stato di abbandono, causando plurimi eventi di combustione e deflagrazione". I militari dell'Arma hanno inoltre sequestrato tablet, computer e smartphone utilizzati dagli indagati e che saranno sottoposti ad analisi. È stato inoltre rinvenuto materiale cartaceo contenente, tra le altre cose, riferimenti per realizzare e utilizzare manufatti incendiari. "Dagli accertamenti sin qui condotti - rilevano i carabinieri - è emerso che gli indagati, per i quali vige comunque la presunzione di innocenza, sarebbero vicini a collettivi locali composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti". Sono in corso, conclude la nota, "ulteriori approfondimenti per capire se la condotta descritta possa essere ricondotta a mero atto preparatorio per meglio accreditarsi all'interno della galassia antagonista oppure fosse indice della preparazione di azioni dimostrative nell'ambito di una più ampia strategia".

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