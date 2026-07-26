Dopo gli scontri esulta il movimento No Tav: "Siamo tornati" | Aumentano i feriti | Telt: "Prima stima dei danni: un milione di euro"

No Tav a Chiomonte, prima stima dei danni: "Un milione di euro"
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La società che sta realizzando l'alta velocità, sta effettuando le necessarie verifiche dopo gli attacchi di sabato 25 luglio
Sono al momento 436 gli identificati per gli scontri di sabato 25 luglio in Val di Susa tra No Tav e forze dell'ordine. Diversi sono provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sale anche il numero di feriti tra le forze dell'ordine: sono oltre 120 tra carabinieri, polizia e guardia di finanza. Sequestrato svariato materiale pirotecnico ed esplosivo, molotov, maschere antigas e passamontagna, ordigni artigianali e caschi. I No Tav, intanto, pubblicano un comunicato: "Siamo tornati".
La società binazionale Telt, che sta realizzando l'Alta Velocità, ha realizzato una prima stima dei danni, che "al solo cantiere di Chiomonte è di circa 1 milione di euro. Sono ancora da valutare le tempistiche per la rimozione dei detriti e il ripristino degli spazi di lavoro e dei servizi in galleria".
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I No Tav hanno diffuso un comunicato in cui viene esaltata l'azione di sabato 25 luglio. "La differenza sostanziale con chi spreca parole per dare dei facinorosi e degli incappucciati a chi partecipa attivamente alla costruzione di un mondo migliore è che questi politicanti tentano in maniera abbozzata e a tratti autoritaria di affrontare volenti o nolenti i frutti marci della loro crisi - si legge -. Noi costruiamo passo dopo passo la possibilità di porre fine a ingiustizia e sfruttamento. I politicanti di ogni risma devono mettersi il cuore in pace, il Tav è tornato a essere centrale nelle loro preoccupazioni. Il villaggio di Asterix che pensavano di aver sconfitto è più vivo e combattivo che mai e oggi li ha decisamente battuti".
"Una grande giornata di lotta per la Val di Susa. Il movimento No Tav, a distanza di quindici anni dall'esperienza Libera Repubblica della Maddalena e dal 3 luglio, ha dimostrato ancora una volta che ha la forza di arrivare là dove la devastazione del territorio è all'ordine del giorno - si legge ancora -. Tutti i cantieri della valle sono stati raggiunti e contestati, i dispositivi previsti dalle forze dell'ordine sono stati raggirati e superati grazie alla determinazione delle tante generazioni scese in piazza oggi".