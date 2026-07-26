Dopo gli scontri esulta il movimento No Tav: "Siamo tornati" | Aumentano i feriti | Telt: "Prima stima dei danni: un milione di euro"

I No Tav hanno diffuso un comunicato in cui viene esaltata l'azione di sabato 25 luglio. "La differenza sostanziale con chi spreca parole per dare dei facinorosi e degli incappucciati a chi partecipa attivamente alla costruzione di un mondo migliore è che questi politicanti tentano in maniera abbozzata e a tratti autoritaria di affrontare volenti o nolenti i frutti marci della loro crisi - si legge -. Noi costruiamo passo dopo passo la possibilità di porre fine a ingiustizia e sfruttamento. I politicanti di ogni risma devono mettersi il cuore in pace, il Tav è tornato a essere centrale nelle loro preoccupazioni. Il villaggio di Asterix che pensavano di aver sconfitto è più vivo e combattivo che mai e oggi li ha decisamente battuti".