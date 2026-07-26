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Dopo gli scontri del 25 luglio

No Tav a Chiomonte, prima stima dei danni: "Un milione di euro"

Lo fa sapere Telt, la società binazionale che sta realizzando l'alta velocità

26 Lug 2026 - 17:45
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"Una prima stima dei danni al solo cantiere di Chiomonte è di circa 1 milione di euro. Sono ancora da valutare le tempistiche per la rimozione dei detriti e il ripristino degli spazi di lavoro e dei servizi in galleria". Lo fa sapere Telt, la società binazionale che sta realizzando l'alta velocità. "Nel pomeriggio del 25 luglio - viene affermato - in occasione del Festival Alta Felicità organizzato da dieci anni dal Movimento No Tav, diversi gruppi di violenti hanno attaccato i cantieri della Torino-Lione a Salbertrand, Chiomonte, Susa (frazione Traduerivi) e San Didero. La situazione più critica si è verificata a Chiomonte".

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