No Tav, Mattarella chiama Piantedosi: "Grato e vicino agli agenti feriti" | Meloni: "È un attacco allo Stato, ma non ci piegherà"

Quattro camionette delle forze dell'ordine in fiamme, lanci di pietre e bombe carta e almeno 60 agenti feriti. È questo il primo bilancio della vera e propria guerriglia in Val di Susa, dove i cantieri dell'Alta Velocità sono stati presi d'assalto da centinaia di manifestanti No Tav, che hanno usato anche molotov negli attacchi. Scosso il mondo della politica, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha chiamato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per esprimere solidarietà agli agenti. A farle eco la premier Giorgia Meloni: "È un attacco allo Stato, ma la violenza non ci piegherà".