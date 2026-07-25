Torino, tensioni alla marcia No Tav: lanciate pietre e bombe carta contro la polizia
I primi scontri sarebbero durati circa una ventina di minuti, ma un gruppo più numeroso sta cercando di raggiungere il cantiere di Chiomonte
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In Valle di Susa, provincia di Torino, momenti di grande tensione durante la marcia No Tav quando alcune centinaia di attivisti, appartenenti all'area più antagonista e oltranzista del movimento, hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine schierate a protezione del cantiere del San Didero. In risposta gli agenti hanno lanciato lacrimogeni per tentare di allontanare gli antagonisti. Una situazione perdurata almeno una ventina di minuti, ma i momenti di nervosismo potrebbero non essere terminati.
Un gruppo verso il cantiere di Chiomonte
Intanto, pare che un gruppo più numeroso di incappucciati e travisati sta cercando di raggiungere il cantiere di Chiomonte. La marcia verso i cantieri della devastazione, come era stata denominata dagli organizzatori, era partita nel primo pomeriggio da Venaus, piccolo comune della città metropolitana di Torino in Piemonte, in Val Cenischia. Secondo gli organizzatori, i partecipanti al corteo sono ventimila.
Sequestrati razzi e petardi prima della manifestazione
Prima della manifestazione erano stati sequestrati dalle forze dell'ordine alla stazione di Bardonecchia fionde, razzi, biglie, petardi e fuochi d'artificio. Alla vigilia del corteo il prefetto di Torino, Donato Cafagna, aveva imposto limitazioni e divieti per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, mentre il questore Massimo Gambino aveva emesso 14 provvedimenti tra daspo urbani e fogli di via da Venaus. Poco prima dei momenti di tensione, il gruppo di oltre 500 incappucciati appartenenti all'area antagonista si è trovato al presidio dei Mulini, punto di ritrovo e di campeggio proprio del movimento No Tav. E da qui, attraverso sentieri, punta a raggiungere il cantiere di Chiomonte in Val Clarea, da anni al centro degli assalti dell'area più estremista del movimento No Tav che si oppone al progetto di costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione.