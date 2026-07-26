Scontri No Tav in Val di Susa, ecco il materiale sequestrato dalla polizia ai partecipanti

La polizia di Stato ha identificato 436 persone dopo la manifestazione svoltasi nel pomeriggio di sabato nei cantieri Tav di San Didero, Chiomonte, Salbertrand e Traduerivi di Susa. Tra i partecipanti vi erano soggetti provenienti dalla Francia, dalla Germania e dal Belgio. Le attività contestuali e successive all'evento hanno consentito il sequestro, da parte delle forze dell'ordine, di diversi oggetti tra cui: materiale pirotecnico ed esplosivo, maschere antigas, ordigni artigianali e materiale idoneo e atto al travisamento, come bottiglie incendiarie.