Scontri No Tav in Val di Susa, ecco il materiale sequestrato dalla polizia ai partecipanti
Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato materiale pirotecnico ed esplosivo, maschere antigas, ordigni artigianali e bottiglie incendiarie
La polizia di Stato ha identificato 436 persone dopo la manifestazione svoltasi nel pomeriggio di sabato nei cantieri Tav di San Didero, Chiomonte, Salbertrand e Traduerivi di Susa. Tra i partecipanti vi erano soggetti provenienti dalla Francia, dalla Germania e dal Belgio. Le attività contestuali e successive all'evento hanno consentito il sequestro, da parte delle forze dell'ordine, di diversi oggetti tra cui: materiale pirotecnico ed esplosivo, maschere antigas, ordigni artigianali e materiale idoneo e atto al travisamento, come bottiglie incendiarie.
Nel corso dei servizi preventivi, con l'ausilio anche delle articolazioni di specialità della polizia di Stato, erano stati sequestrati materiali della stessa natura ed erano state identificate circa 1800 persone, con l'emissione di provvedimenti di varia natura. Tra questi, l'allontanamento dal territorio nazionale di alcuni cittadini francesi. Tra gli altri, sono stati emessi 16 fogli di via obbligatori, 9 daspi urbani e 2 fermi preventivi. Tre cittadini francesi, inoltre, erano stati respinti alla frontiera.