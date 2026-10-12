Colpo da film in un ufficio postale in zona Garbatella a Roma, dove due uomini con il volto coperto da maschere di Halloween e armati di pistole sono entrati attraverso un foro creato in una parete posteriore. I due malviventi hanno atteso l'arrivo della direttrice e dei dipendenti e, dopo averli minacciati, si sono fatti aprire le casse e consegnare circa centomila euro, per poi dileguarsi. Nessuno dei presenti sarebbe rimasto ferito. Carabinieri al lavoro per svolgere i rilievi tecnico scientifici.