Pavia, rapina le Poste con la maschera di Salvador Dalì ma gli cade il portafoglio: arrestato 51enne
Incredibile colpo fallito a Pometo. Il bottino di oltre 7mila euro è stato ritrovato all'interno di un tombino vicino a casa dell'uomo
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È sceso di casa, dove si trovava ai domiciliari, con una maschera di Salvador Dalì a oscurargli il volto. Ha attraversato la strada ed è entrato nel primo ufficio delle Poste con un fucile a canne mozze in pugno. Una rapina da manuale, con un bottino - oltre 7mila euro - tutto sommato di rispetto andata in scena a Pometo, frazione di Colli Verdi in provincia di Pavia. Sennonché, forse preso dall'adrenalina dell'azione, l'uomo non si sarebbe accorto di essersi perso il suo portafoglio. Per i carabinieri, intervenuti sul posto, è stata una questione di qualche minuto estrarre un documento di identità, individuarlo e fargli visita nel suo appartamento pronti con le manette.
Le minacce agli impiegati e il bottino
Protagonista del colpo clamorosamente fallito un 51enne originario di Palermo, ai domiciliari per un'altra rapina. L'uomo, dopo aver fatto irruzione nell'ufficio postale del paese, ha minacciato l'impiegata alla cassa e gli altri dipendenti con l'arma. Si è quindi fatto consegnare tutti i contanti che avevano a disposizione, in quel momento circa 7.600 euro. Mentre tornava verso casa, però, gli sarebbe scivolato dalla tasca il suo portafoglio.
La perquisizione e l'arresto
Non appena gli uomini dell'Arme sono arrivati, ci hanno impiegato un attimo a risalire all'autore del colpo. I militari si sono dunque recati nell'abitazione del 51enne e, durante la perquisizione di un tombino vicino alla casa del rapinatore, hanno ritrovato la maschera utilizzata per travisarsi, il fucile a canne mozze, carico e con matricola abrasa, e uno zaino contenente il denaro sottratto all'ufficio postale. A quel punto l'uomo è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata e trasportato nel carcere di Torre del Gallo a Pavia.