Pavia, rapina le Poste con la maschera di Salvador Dalì ma gli cade il portafoglio: arrestato 51enne

Non appena gli uomini dell'Arme sono arrivati, ci hanno impiegato un attimo a risalire all'autore del colpo. I militari si sono dunque recati nell'abitazione del 51enne e, durante la perquisizione di un tombino vicino alla casa del rapinatore, hanno ritrovato la maschera utilizzata per travisarsi, il fucile a canne mozze, carico e con matricola abrasa, e uno zaino contenente il denaro sottratto all'ufficio postale. A quel punto l'uomo è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata e trasportato nel carcere di Torre del Gallo a Pavia.