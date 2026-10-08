Rissa con machete e pistole a Cologno Monzese: fermati 4 "Latin Kings"

Sono stati fermati quattro sudamericani, membri della gang latina "Latin Kings", perché ritenuti responsabili della violenta rissa con bastoni, machete e pistole avvenuta la sera tra martedì e mercoledì a Cologno Monzese (Milano) e in cui sono rimasti feriti due giovani peruviani. Gli indagati, tra i 18 e i 41 anni e tutti con precedenti penali, sono accusati di detenzione abusiva di arma da fuoco clandestina. Sono stati anche denunciati per tentato omicidio, lesioni gravi e rapina.