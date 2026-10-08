Rissa con machete e pistole a Cologno Monzese: fermati 4 "Latin Kings"

Sono stati fermati quattro sudamericani, membri della gang latina "Latin Kings", perché ritenuti responsabili della violenta rissa con bastoni, machete e pistole avvenuta la sera tra martedì e mercoledì a Cologno Monzese (Milano) e in cui sono rimasti feriti due giovani peruviani. Gli indagati, tra i 18 e i 41 anni e tutti con precedenti penali, sono accusati di detenzione abusiva di arma da fuoco clandestina. Sono stati anche denunciati per tentato omicidio, lesioni gravi e rapina.
Le armi sequestrate
I militari hanno individuato i quattro presunti responsabili grazie a perquisizioni, testimoni e le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Nel corso delle perquisizioni i carabinieri hanno sequestrato una pistola Beretta calibro 7.65, con matricola illeggibile e quattro proiettili, un machete con lama di circa 33 cm, un coltello da cucina insanguinato di circa 20 cm, una pistola a salve, e uno dei monopattini rapinati nel corso della rissa. Gli arrestati sono stati condotti presso il carcere di Monza.
Come stanno i feriti
Nella rissa sono rimasti feriti un 19enne e un 18enne, entrambi peruviani. Al termine della violentissima colluttazione, probabilmente maturata nell'ambito di una rivalità tra bande latinoamericane, i due giovani avevano diverse ferite da arma da taglio alle braccia. Il più giovane dei due aveva anche una lieve ferita da arma da fuoco alla testa. I due sono stati trasportati rispettivamente all'ospedale di Monza e San Raffaele di Milano, non sono in pericolo di vita.