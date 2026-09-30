Uccise un benzinaio ad Ardea per 500 euro, condannato a 25 anni Marco Adamo

È stato condannato a 25 anni Marco Adamo, ritenuto responsabile di aver accoltellato a morte il benzinaio Nahid Miah a un distributore di Tor San Lorenzo, ad Ardea. Il giovane all'epoca dei fatti aveva 18 anni e, dopo una fuga di una settimana, aveva confessato agli inquirenti: "Ha riso di me, l'ho accoltellato". Secondo quanto poi ricostruito dagli investigatori, Adamo si era recato presso l'esercizio dove stava lavorando il benzinaio originario del Bangladesh con l'obiettivo di rapinare l’incasso. Quella sera ammontava a poco più di 500 euro.