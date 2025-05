Roma, rapina in un distributore di benzina: un 35enne muore accoltellato

Due persone, scappate in moto, sono ricercate per una rapina in una stazione di servizio nel comune di Ardea, sul litorale romano, in seguito alla quale un 35enne ha perso la vita. L'uomo, di origini indiane, era un dipendente della stazione di servizio ed è morto accoltellato. Il personale del 118 intervenuto ha cercato di rianimarlo per oltre un'ora. Posti di blocco sono stati predisposti in tutta l'area.