Carrara, rapina in una gioielleria: titolare colpito più volte alla testa con un'arma

Attimi di terrore nella frazione di Avenza a Carrara, in Toscana. Intorno alle 19.30 del 10 ottobre è andata in scena una violenta rapina in una gioielleria. Il tutto è accaduto in pochi minuti: due malviventi sono entrati in azione, avrebbero colpito più volte il titolare con un'arma e si sarebbero dileguati con il bottino. Tensione anche fuori dal locale, dove un passante sarebbe stato minacciato.