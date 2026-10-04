Giappone, uccide una donna e la rapina di portagofoglio e zaino: arrestato 20enne, è un marine Usa

È stato arrestato, perché ritenuto il responsabile di una rapina sfociata nell'omicidio di una donna, il 20enne marine americano Devin Jacob Ballard. Il giovane soldato, stazionato presso la base aerea Futenma, nella prefettura di Okinawa in Giappone, avrebbe ucciso la 39enne Anna Yagi in un hotel di Naha, per poi rubarle il portafoglio e lo zaino che aveva con sé.