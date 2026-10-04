Giappone, uccide una donna e la rapina di portagofoglio e zaino: arrestato 20enne, è un marine Usa
Il militare Devin Jacob Ballard ha respinto le accuse. La premier giapponese Sanae Takaichi dura con Washington: "Episodio brutale"
La US Marine Corps Air Station Futenma, dove Ballard era stazionato, nel centro della città di Ginowan, Okinawa © Afp
È stato arrestato, perché ritenuto il responsabile di una rapina sfociata nell'omicidio di una donna, il 20enne marine americano Devin Jacob Ballard. Il giovane soldato, stazionato presso la base aerea Futenma, nella prefettura di Okinawa in Giappone, avrebbe ucciso la 39enne Anna Yagi in un hotel di Naha, per poi rubarle il portafoglio e lo zaino che aveva con sé.
Le immagini di sorveglianza e le accuse negate
Portato davanti alle autorità giudiziarie locali, il militare Usa ha negato le accuse. Secondo gli inquirenti, però, diverse telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso Ballard entrare nell'hotel in compagnia della donna, trovata morta alle prime ore di sabato. Il 20enne è stato poi fermato mentre camminava da solo in una strada della città.
La protesta formale di Tokyo: "Usa collaborino alle indagini"
Il viceministro degli Esteri giapponese Takehiro Funakoshi ha presentato stamattina una protesta formale all'ambasciatore statunitense in Giappone George Glass. Anche la premier nipponica, Sanae Takaichi, con un post sui social ha condannato duramente l'accaduto: "Esprimo le mie condoglianze a coloro che hanno perso la vita nella rapina con omicidio avvenuta nella città di Naha, nella prefettura di Okinawa, e porgo le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime", si legge.
"Il verificarsi di un episodio così estremamente brutale ed efferato è motivo di profondo rammarico e, in qualità di governo del Giappone, abbiamo presentato una forte protesta alla parte statunitense, esigendo al contempo con fermezza la massima collaborazione alle indagini, una rigorosa disciplina tra il personale militare statunitense e misure approfondite per impedire il ripetersi di tali episodi e incidenti".