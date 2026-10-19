Ondata di allarmi bomba nelle scuole italiane: oltre 50 plessi evacuati dopo email anonime

Una dinamica perfettamente sovrapponibile è quella dei casi di Arezzo e Lucca. Al liceo Vasari, ad Arezzo, circa 600 persone tra studenti e personale scolastico sono state fatte allontanare a seguito di una segnalazione relativa alla presenza di un presunto ordigno. L'allarme è scattato alle 10.53. Secondo le prime informazioni, la segnalazione sarebbe arrivata anche qui attraverso una email anonima. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i servizi sanitari, con l'attivazione del piano di maxi emergenza. Gli studenti sono stati accompagnati nel vicino parco pubblico di via Emilia, di fronte alla scuola, dove hanno atteso l'arrivo dei familiari per fare rientro a casa. Pochi minuti più tardi, per undici plessi collegati al medesimo istituto dell'Oltreserchio, in provincia di Lucca, è scattato l'allarme a causa di una mail anonima. In questa si annunciava la presenza di una bomba in un edificio.