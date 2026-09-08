Allarme bomba alla Brembo, evacuato il "Kilometro Rosso" e altre due sedi | Artificieri sul posto

Una mail anonima arrivata in questura, e che preannunciava la "possibile presenza di una minaccia" negli uffici della Brembo, ha fatto scattare l'evacuazione di tutte le sedi del colosso dei freni per veicoli nella Bergamasca. Tutto il personale del quartier generale al cosiddetto "Kilometro Rosso", così come quello di Curno e Mapello, è stato costretto a uscire dagli edifici in via precauzionale. Nelle tre sedi sono arrivati i carabinieri, con le unità cinofile e gli artificieri, che stanno battendo palmo a palmo le strutture di Brembo.
Il comunicato di Brembo: "Collaboriamo con le autorità"
"A seguito della segnalazione ricevuta dalle autorità competenti, Brembo ha immediatamente attivato tutte le procedure di sicurezza previste", ha fatto sapere l'azienda in una nota ufficiale. "In via precauzionale, il personale presente nei siti interessati ha lasciato ordinatamente gli stabilimenti, nel pieno rispetto delle procedure e in condizioni di sicurezza. Brembo sta collaborando con le autorità, che stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari. La sicurezza delle nostre persone rimane la nostra assoluta priorità".