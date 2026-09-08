Allarme bomba alla Brembo, evacuato il "Kilometro Rosso" e altre due sedi | Artificieri sul posto

Una mail anonima arrivata in questura, e che preannunciava la "possibile presenza di una minaccia" negli uffici della Brembo, ha fatto scattare l'evacuazione di tutte le sedi del colosso dei freni per veicoli nella Bergamasca. Tutto il personale del quartier generale al cosiddetto "Kilometro Rosso", così come quello di Curno e Mapello, è stato costretto a uscire dagli edifici in via precauzionale. Nelle tre sedi sono arrivati i carabinieri, con le unità cinofile e gli artificieri, che stanno battendo palmo a palmo le strutture di Brembo.