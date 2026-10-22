Hanno tentato di guadare in auto il torrente Meduna, ma quando la piena li ha sorpresi si sono ritrovati in guai veramente grossi. E, a quel punto, si sono rifugiati su un isolotto lungo il letto del corso d'acqua, dove sono stati salvati dall'elisoccorso giunto a un soffio dalla tragedia. È accaduto nella serata di mercoledì in località Rauscedo, in provincia di Pordenone.