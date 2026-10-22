Pordenone, tentano di guadare il torrente Meduna con l'auto ma restano bloccati: salvati tre anziani
I malcapitati, di origine turca, hanno rischiato di essere trascinati via dalla corrente dopo aver trovato riparo su un isolotto
© Vigili del Fuoco
Hanno tentato di guadare in auto il torrente Meduna, ma quando la piena li ha sorpresi si sono ritrovati in guai veramente grossi. E, a quel punto, si sono rifugiati su un isolotto lungo il letto del corso d'acqua, dove sono stati salvati dall'elisoccorso giunto a un soffio dalla tragedia. È accaduto nella serata di mercoledì in località Rauscedo, in provincia di Pordenone.
Ignorato il divieto
In salvo sono state tratte tre persone di nazionalità turca, che a causa del maltempo sono rimaste intrappolate tra le sponde del torrente Meduna, che nel giro di pochi minuti si era ingrossato a causa delle piogge incipienti. I tre avevano ignorato il divieto di accesso all'area, chiusa da una sbarra: l'auto si è bloccata nel mezzo del torrente con l'acqua che ha iniziato inesorabilmente. I tre sono riusciti a uscire dall'auto prima che quest'ultima venisse completamente sommersa, trovando riparo su un lembo di terra poco distante, rischiando tuttavia di essere travolti dalla piena del torrente.
Tragedia sfiorata
L'arrivo dei vigili del fuoco di Spilimbergo, supportati dai soccorritori fluviali dei comandi di Pordenone e Udine, si è rivelato tempestivo e provvidenziale. I tre malcapitati sono stati raggiunti a bordo di un gommone da rafting che ha affrontato la forte corrente traendo tutti in salvo in attesa dell'elisoccorso regionale, richiesto dalla sala operativa dei vigili del fuoco. L'elicottero "Doppio Tango" del 118, specializzato nei soccorsi non sanitari e con tecnico del Soccorso alpino a bordo, ha quindi recuperato le tre persone con il verricello, trasportandole in un luogo sicuro.