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Maltempo al Sud: a Lipari esondati torrenti, fango in strade e case allagate | Danni nel Reggino, auto a ridosso del mare
Nelle Eolie, decine di abitazioni allagate e vetture impantanate nel sottobanchinamento del porto di Sottomonastero. Forti disagi a Melito Porto Salvo, dove diverse strade sono allagate e un muro è caduto
Decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel sottobanchinamento del porto di Sottomonastero, fango in molte strade persino in centro, esondati i torrenti Ponte e Valle con i detriti che sono finiti anche in spiaggia e in mare. È il bilancio provvisorio del maltempo che nella notte del 9-10 ottobre si è abbattuto su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie (Messina). Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche a soccorso di automobilisti. Un violento temporale ha investito anche la zona di Reggio Calabria, colpendo in particolar modo il Comune di Melito Porto Salvo. Alcune auto sono finite sugli scogli a ridosso del mare, un muro è caduto e diverse strade si sono allagate.
Strade invase da fango e detriti a Melito Porto Salvo
Piogge e temporali si sono abbattuti sulla Calabria, con segnalazioni di fenomeni particolarmente intensi nel Reggino, nella zona del basso Ionio. I danni più importanti si sono registrati a Melito Porto Salvo, dove il maltempo ha provocato strade invase dal fango e detriti. Sul posto sono operativi Protezione civile, vigili del fuoco e forze dell'ordine.
Sul profilo Facebook del Comune sono state pubblicate le foto dei danni, con l'invito a "limitare al massimo gli spostamenti e a non uscire di casa se non per ragioni di stretta ed effettiva necessità". L'Amministrazione comunale, la polizia locale e i volontari di Protezione civile sono sul campo ed è in corso un monitoraggio a tappeto di tutto il territorio comunale per individuare, mettere in sicurezza e segnalare tempestivamente le zone critiche, le viabilità compromesse e le situazioni di pericolo", si legge nel post.
"Il paese è in ginocchio. Stanotte - spiega all'Ansa il sindaco Tito Nastasi - c'è stata una bomba d'acqua. Le macchine sono arrivate al mare e ci sono muri caduti. Siamo senza strade. Chiedo ufficialmente lo stato di calamità naturale per Melito. Ancora non abbiamo conteggiato i danni".