Maltempo al Sud: a Lipari esondati torrenti, fango in strade e case allagate | Danni nel Reggino, auto a ridosso del mare

Decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel sottobanchinamento del porto di Sottomonastero, fango in molte strade persino in centro, esondati i torrenti Ponte e Valle con i detriti che sono finiti anche in spiaggia e in mare. È il bilancio provvisorio del maltempo che nella notte del 9-10 ottobre si è abbattuto su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie (Messina). Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche a soccorso di automobilisti. Un violento temporale ha investito anche la zona di Reggio Calabria, colpendo in particolar modo il Comune di Melito Porto Salvo. Alcune auto sono finite sugli scogli a ridosso del mare, un muro è caduto e diverse strade si sono allagate.