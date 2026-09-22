Giappone, il tifone Dujuan flagella la costa orientale: morti e dispersi

La Jma ha diffuso l'allerta massima per il rischio frane nella catena delle isole Izu, dove la località di Oshima ha registrato 832 millimetri di pioggia in 48 ore, oltre il doppio della media dell'intero mese di settembre. Il maltempo ha provocato pesanti disagi anche ai trasporti: le compagnie aeree All Nippon Airways e Japan Airlines hanno cancellato oltre 270 voli, soprattutto da e per l'aeroporto di Haneda, nella capitale, con circa 40.000 passeggeri coinvolti. Sospesi anche alcuni collegamenti ferroviari locali nell'area di Tokyo e nella regione a nord est del Tohoku, mentre restano regolari i treni superveloci della linea Tokaido Shinkansen. La prefettura di Kanagawa ha richiesto l'intervento delle Forze di autodifesa (Sdf) per le operazioni di soccorso. Dujuan si sta ora allontanando dall'arcipelago, ma le autorità meteorologiche invitano a mantenere alta la vigilanza per frane, fiumi in piena, forti venti e mareggiate.