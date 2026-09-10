Maltempo, donna annega in auto a Udine | Tromba d'aria ferisce a morte un'anziana a Siena | Albero cade a Roma, uomo in codice rosso

Crolla per la pioggia il controsoffitto dell'aula bunker di Milano: salta l'udienza del processo Hydra
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La conducente del veicolo è rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana. A Sinalunga, invece, una 80enne è stata colpita dalle schegge di un vetro in frantumi, che le hanno reciso la vena safena
Dopo il grande caldo, è arrivato il maltempo. Il Nord e il Centro sono stati sferzati da nubifragi e trombe d'aria, che hanno provocato vittime. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine. Dramma anche a Sinalunga, in provincia di Siena, dove si è abbattuta una tromba d'aria che ha provocato la morte di un'anziana in casa.
Un carabiniere, giunto sul sottopasso di Latisana dopo la chiamata al 112, si è lanciato in acqua ed è riuscito a estrarre la donna dall'abitacolo, ma questo non ne ha impedito il decesso. La vittima si chiama Antonietta Zamarian e aveva 83 anni. Secondo quanto emerso, avrebbe imboccato il tunnel nonostante fosse allagato. Il militare dell'Arma è stato ricoverato in ospedale in codice verde.
Secondo una prima ricostruzione, l'anziana - di circa 80 anni - sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri. Una scheggia le avrebbe reciso la vena safena, facendola morire dissanguata. A dare conferma del decesso, il sindaco Edo Zacchei. A nulla è valso l'intervento dei sanitari una volta giunti sul posto. Da chiarire tutti i dettagli dell'incidente.
A Milano è esondato il fiume Lambro ed è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri, di fronte al carcere di San Vittore. Di conseguenza è saltato il processo Hydra sulla "Mafia a tre teste". Quando giudici, pm e avvocati si sono presentati, hanno trovato l'ingresso chiuso con tanto di cartello. Dentro, calcinacci ovunque e i pannelli del controsoffitto caduti. I vigili del fuoco hanno constatato l'inagibilità, e l'udienza programmata per l'esame di un pentito è stata rimandata al 16 settembre nella maxi aula della Corte d'Assise d'Appello al Palazzo di Giustizia. In tilt la circolazione ferroviaria tra Cremona e Brescia per via dei rami caduti sui binari, con cancellazioni e ritardi dei treni.
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Allagamenti sono stati registrati in alcune parti degli Spedali Civili di Brescia dopo i forti temporali che hanno interessato il capoluogo, dove la pioggia intensa ha provocato disagi e allagamenti in diverse zone. L'acqua è entrata nel Reparto di Rianimazione Cardio, dove per precauzione due pazienti sono stati spostati. Il personale dell'ospedale ha lavorato per ripristinare gli spazi e consentire la regolare attività della struttura. "Ora la situazione è sotto controllo", ha assicurato il direttore generale degli Spedali Civili Luigi Cajazzo.
Sul fronte della viabilità sono stati registrati disagi anche nella città di Verona: dopo le lunghe code di automobili che si sono formate questa mattina sulle principali direttrici a Sud e a Est della città in coincidenza con il primo giorno di scuola, un temporale che è scoppiato nel primo pomeriggio ha causato allagamenti in alcuni sottopassi. La polizia locale è intervenuta chiudendo due corsie centrali del sottopasso ferroviario di viale Piave, che conduce alla Fiera e al casello di Verona Sud dell'autostrada. Chiuso anche il sottopasso pedonale di Porta Vescovo. Nel Trevigiano, una tromba d'aria ha scoperchiato parte di una struttura sovrastante una piscina: i bagnanti che in quel momento erano in acqua sono stati costretti a fuggire.
A Roma, un albero è caduto su un'auto in via Ardeatina, all'altezza dell'incrocio con via delle Sette Chiese. Il conducente è stato estratto dai vigili del fuoco con l'ausilio dell'autogru e trasportato dall'Ares 118 in ospedale in codice rosso. Su via Appia, all'altezza di Ciampino, i pompieri sono al lavoro anche con mezzi anfibi per soccorrere automobilisti bloccati in sottopassaggi allagati.
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In Liguria, il torrente Lavagna è esondato in più punti a Calvari (Genova) a causa delle forti piogge, tanto da spingere il Comune di San Colombano Certenoli a invitare via social i residenti della zona a spostarsi ai piani alti. Nel Fiorentino, sono state decine gli interventi per alberi caduti principalmente nei comuni di Figline Valdarno, Reggello, Rignano sull'Arno e Incisa in Val d'Arno. Danni sempre per via di alberi e rami caduti contro le auto in sosta e gli stabilimenti balneari anche in Versilia.
Decine di interventi dei vigili per un intenso nubifragio sviluppatosi anche nel Pesarese. Il maltempo che imperversa spinge la Coldiretti a un nuovo allarme: perturbazioni e piogge intense si aggiungono ai danni già prodotti dalla siccità con perdite dei raccolti fino all'80% in alcune aree. Piogge e forti raffiche di vento si sono abbattute anche nelle zone di Ancona e Macerata. La maggior parte degli interventi è stata finalizzata alla messa in sicurezza di elementi pericolanti da edifici, il taglio di piante pericolanti e per prosciugamenti di zone allagate.
Allagamenti di appartamenti e scantinati, sottopassi con automobili e mezzi pesanti bloccati dall'acqua, nonché alberi abbattuti o danneggiati dalle forti raffiche di vento di scirocco. Questo è il bilancio del maltempo che nelle scorse ore ha colpito la provincia di Grosseto, e in particolare il capoluogo maremmano. I vigili del fuoco hanno effettuato oltre una cinquantina di interventi. Un violento nubifragio si è abbattuto anche sul territorio di Livorno, in particolare su Cecina. Anche in questo caso i pompieri sono intervenuti in più occasioni, per danni d'acqua e allagamenti di locali interrati.
Il distacco della storica frana dello Scaiun, sopra l'abitato di Cataeggio, in territorio comunale di Val Masino (Sondrio), ha fatto finire a valle grandi quantità di materiali, detriti, pietrame, alberi spezzati, facendo scattare l'emergenza. Evacuate 45 persone, scuole chiuse e verifiche tuttora in corso: decisive sono state le opere di contenimento finanziate da Regione Lombardia.
Due ragazzi della facoltà di Ingegneria dell'Università di Cassino sono rimasti feriti dal crollo di un grosso pioppo che si trova proprio di fronte all'ingresso dell'ateneo, in via Gaetano di Biasio. L'albero si è abbattuto sulla strada occupando l'intera carreggiata, proprio mentre i due universitari stavano attraversando, investendoli e intrappolandoli sotto i rami. Per raggiungere i due studenti è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto segare i rami e creare una via d'uscita. Entrambi sono rimasti feriti: al momento si trovano al Pronto soccorso dell'ospedale di Cassino.
La ministra dell'Università Anna Maria Bernini ha già chiamato il rettore mettendo a disposizione la sua struttura per ogni eventuale esigenza dovesse essere necessaria per i ragazzi feriti. In via Di Biasio, insieme a carabinieri, polizia e pompieri, è arrivato anche il sindaco Enzo Salera, seguendo da vicino le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.
L'ondata di maltempo non ha risparmiato l'Elba, dove si segnalano disagi, allagamenti e smottamenti. Nelle scorse ore, una violentissima perturbazione in venti minuti ha messo in ginocchio Portoferraio, capoluogo elbano. A finire allagati, parti del centro storico; poi le zone di via Manganaro, via Carducci e la zona della Sghinghetta, nonché il piazzale della Calata Italia nella zona del porto dove attraccano i traghetti. Il sindaco di Portoferraio, Tiziano Nocentini, ha effettuato un sopralluogo per capire l'effettiva entità dei danni. Segnalati smottamenti e cedimenti di terreno anche sulla provinciale che collega Procchio e Marciana, mentre il vento ha divelto un semaforo al bivio tra Porto Azzurro e Capoliveri.