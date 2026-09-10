Maltempo, donna annega in auto a Udine | Tromba d'aria ferisce a morte un'anziana a Siena | Albero cade a Roma, uomo in codice rosso

A Milano è esondato il fiume Lambro ed è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri, di fronte al carcere di San Vittore. Di conseguenza è saltato il processo Hydra sulla "Mafia a tre teste". Quando giudici, pm e avvocati si sono presentati, hanno trovato l'ingresso chiuso con tanto di cartello. Dentro, calcinacci ovunque e i pannelli del controsoffitto caduti. I vigili del fuoco hanno constatato l'inagibilità, e l'udienza programmata per l'esame di un pentito è stata rimandata al 16 settembre nella maxi aula della Corte d'Assise d'Appello al Palazzo di Giustizia. In tilt la circolazione ferroviaria tra Cremona e Brescia per via dei rami caduti sui binari, con cancellazioni e ritardi dei treni.