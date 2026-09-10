A "Ore 11"

Donna morta per il maltempo a Latisana (Udine), le immagini del tentativo di soccorso

"Ore 11" documenta il drammatico intervento dei Carabinieri nel sottopasso

10 Set 2026 - 13:07
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Da video

© Da video

L'acqua che arriva all'altezza del torace, i movimenti a rilento, le urla. Sono le drammatiche immagini riportate a "Ore 11" dei Carabinieri in soccorso di una donna rimasta intrappolata all'interno della sua auto in un sottopasso di Latisana, in provincia di Udine, sferzata dall'ondata di maltempo che nelle ultime ore ha colpito il Centro-nord.

videovideo

Come si vede dal video, un appuntato, giunto sul posto dopo la chiamata al 112, si è lanciato in acqua dove, non senza difficoltà, è riuscito a estrarre l'automobilista dall'abitacolo. L'intervento tempestivo non è tuttavia bastato a salvare la donna che è deceduta per annegamento. Due militari dell'Arma sono stati ricoverati in ospedale in codice verde.

Leggi anche

Maltempo in Italia: donna annega in auto a Udine | A Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker | Albero cade su due studenti a Cassino

Cremona, il sindaco dopo la tromba d'aria: "Siamo sgomenti, danni enormi" | "Mi ha telefonato Mattarella, ci fa sentire meno soli"

"Incredibile che nessuno abbia chiuso il cavalcavia", ha detto il conduttore Milo Infante che insieme agli ospiti in studio ha commentato, a caldo, le immagini sulla potenza dell'acqua mentre intasa il sottopasso. "Nelle macchine moderne che hanno finestrini elettrici non si riesce più ad abbassarle in modo manuale con la manovella e la pressione è talmente forte che alla fine non si ha scampo", ha aggiunto l'opinionista Emiliano Bezzon.

Google Preferred Site
maltempo
udine