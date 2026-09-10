Donna morta per il maltempo a Latisana (Udine), le immagini del tentativo di soccorso

"Incredibile che nessuno abbia chiuso il cavalcavia", ha detto il conduttore Milo Infante che insieme agli ospiti in studio ha commentato, a caldo, le immagini sulla potenza dell'acqua mentre intasa il sottopasso. "Nelle macchine moderne che hanno finestrini elettrici non si riesce più ad abbassarle in modo manuale con la manovella e la pressione è talmente forte che alla fine non si ha scampo", ha aggiunto l'opinionista Emiliano Bezzon.