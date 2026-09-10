Maltempo, in Italia dopo il caldo arrivano i temporali: annegata una donna a Udine, forti disagi al Centro-Nord

Allagamenti di appartamenti e scantinati, sottopassi con automobili e mezzi pesanti bloccati dall'acqua, nonché e alberi abbattuti o danneggiati dalle forti raffiche di vento di scirocco. Questo è il bilancio del maltempo che nella notte ha colpito anche la provincia di Grosseto e in particolare il capoluogo maremmano. Al momento non si registrano feriti. Dalla prima serata di ieri, i vigili del fuoco hanno effettuato 30 interventi, mentre 15 sono attualmente in corso. Altri interventi anche nella zona di Arcidosso e Pitigliano, sempre in provincia di Grosseto, principalmente per alberi abbattuti e smottamenti. Un violento nubifragio si è abbattuto anche sul territorio di Livorno, in particolare su Cecina. Anche in questo caso i vigili del fuoco sono intervenuti in più occasioni, perlopiù danni d'acqua e allagamenti di locali interrati.