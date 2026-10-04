Piogge torrenziali in Catalogna: due morti e un disperso, voli da e per Barcellona cancellati

In Spagna due persone sono morte e un'altra risulta dispersa a seguito delle piogge torrenziali e le conseguenti inondazioni in Catalogna. Dopo che nella nottata di sabato 3 ottobre una donna di 102 anni aveva perso la vita, in mattinata un uomo di 65 anni è morto a Tordera, provincia di Barcellona, a causa del crollo di un muro provocato dalla pioggia. Inoltre, il governatore della Catalogna, Salvador Illa, ha espresso le "condoglianze" alla famiglia. "La situazione resta complicata", ha aggiunto nel suo post, in cui ringrazia anche i servizi d'emergenza per il lavoro di gestione di questo episodio meteorologico avverso. Secondo l'agenzia Efe, i vigili del fuoco stanno inoltre cercando una persona data per dispersa in un corso d'acqua della provincia di Barcellona.
Cancellati voli e treni
L'ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla Catalogna ha portato alla cancellazione di decine di voli in programma da o per Barcellona: lo riporta la tv pubblica spagnola Rtve. Secondo la stessa emittente, finora sono stati cancellati 138 voli e posticipati altri 53. Inoltre, resta complicata anche la circolazione ferroviaria, con diverse linee dei treni regionali attualmente ferme.
Oltre mille interventi dei vigili del fuoco
Dopo una notte di piogge eccezionali, in cui sono state segnalate oltre 5.100 chiamate al centralino delle emergenze del 112, per i danni provocati dalle alluvioni, il presidente della Generalitat ha avvertito: "La situazione continua a essere complicata, soprattutto dalla metà della Catalogna verso il nord", dove permane l'allerta rossa di protezione civile per "rischio massimo" di inondazioni. "È necessario mantenere la massima prudenza e seguire le indicazioni delle Emergenze di Catalogna", l'appello del governatore alla popolazione. Anche la Protezione civile sui canali social ha chiesto alla cittadinanza di "non abbassare la guardia", per le condizioni meteo avverse previste anche oggi. Il presidente Salvador Illa ha definito la nottata "difficile" e ha ribadito che "l'evento meteorologico non è ancora terminato". Sebbene l'allarme lanciato dai meteorologi riguardo a quello che avevano definito un "mini-uragano mediterraneo" non si sia concretizzato esattamente in tali termini, il governo sottolinea l'eccezionalità delle precipitazioni e raccomanda la "massima cautela".