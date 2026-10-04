Piogge torrenziali in Catalogna: due morti e un disperso, voli da e per Barcellona cancellati

Dopo una notte di piogge eccezionali, in cui sono state segnalate oltre 5.100 chiamate al centralino delle emergenze del 112, per i danni provocati dalle alluvioni, il presidente della Generalitat ha avvertito: "La situazione continua a essere complicata, soprattutto dalla metà della Catalogna verso il nord", dove permane l'allerta rossa di protezione civile per "rischio massimo" di inondazioni. "È necessario mantenere la massima prudenza e seguire le indicazioni delle Emergenze di Catalogna", l'appello del governatore alla popolazione. Anche la Protezione civile sui canali social ha chiesto alla cittadinanza di "non abbassare la guardia", per le condizioni meteo avverse previste anche oggi. Il presidente Salvador Illa ha definito la nottata "difficile" e ha ribadito che "l'evento meteorologico non è ancora terminato". Sebbene l'allarme lanciato dai meteorologi riguardo a quello che avevano definito un "mini-uragano mediterraneo" non si sia concretizzato esattamente in tali termini, il governo sottolinea l'eccezionalità delle precipitazioni e raccomanda la "massima cautela".