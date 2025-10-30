Maltempo, arriva il ciclone di Halloween con forti nubifragi in tutta Italia: ecco le regioni più colpite

Giovedì 30 e venerdì 31 ottobre sono previste piogge di chiaro stampo autunnale, ma soprattutto, il giorno di Halloween sarà caratterizzato da rovesci e temporali sparsi a macchia di leopardo. Si potrà passare rapidamente dal sole a un acquazzone improvviso, quasi di stampo estivo. Inizialmente, le regioni piu coinvolte dal maltempo saranno quelle del Nord e del fianco tirrenico, poi l'instabilità raggiungerà anche il Sud e il versante adriatico. L'inizio di novembre presenterà ancora situazioni altalenanti: sabato il tempo sarà in generale più gradevole, salvo un po’ di instabilità al Nord. Domenica 2 novembre, è previsto, invece, l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica, con piogge diffuse e localmente abbondanti sul Nord Italia e sulla Toscana.